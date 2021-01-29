Кокорин в порядке и сможет сыграть с «Сампдорией» в воскресенье

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин cможет сыграть против «Сампдории» 14 февраля, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что россиянин сегодня досрочно завершил тренировку в составе команды по неизвестным причинам.
«Все в порядке. Кокорин только что закончил тренировку, он будет доступен к следующему матчу», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».
Кокорин дебютировал в составе «фиалок» в игре с «Интером» (0:2) 5 февраля. Он провел на поле 17 минут.
Изучить статистику 29-летнего форварда можно здесь.