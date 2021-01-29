Кокорин в порядке и сможет сыграть с «Сампдорией» в воскресенье

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Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин cможет сыграть против «Сампдории» 14 февраля, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что россиянин сегодня досрочно завершил тренировку в составе команды по неизвестным причинам.

«Все в порядке. Кокорин только что закончил тренировку, он будет доступен к следующему матчу», – сообщили в пресс-службе «Фиорентины».

Кокорин дебютировал в составе «фиалок» в игре с «Интером» (0:2) 5 февраля. Он провел на поле 17 минут.

Изучить статистику 29-летнего форварда можно здесь.

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