Владелец высказался о готовящихся изменениях формата Лиги чемпионов.

Предполагается, что число участников турнира увеличится с 32 до 36 команд, а групповой этап будет проводиться по «швейцарской системе», когда каждый клуб сыграет по 10 матчей.

«Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно.

Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее – путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора. А нам нужно повышать соревновательный уровень , чтобы соответствовать новым регламентам», – сказал Федун.

Ответ УЕФА проектам Суперлиги: Лига чемпионов из 36 команд, никаких групп и wild-card топ-клубам по коэффициенту УЕФА