Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины». Причины неизвестны

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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин сегодня досрочно завершил тренировку в составе команды.

По информации «РБ-Спорт», россиянин досрочно покинул занятие. При этом неизвестно, по какой причине это произошло. О травмах или каких-то сложностях не сообщается, возможно, тренерский штаб не хочет перегружать футболиста.

В то же время у главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли нет претензий к физической форме Кокорина. Сейчас футболист делает упор на тактические моменты, ему пытаются объяснить его роль в схеме команды.

Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче с «Интером». Он провел на поле 17 минут.

Изучить статистику 29-летнего форварда можно здесь.

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