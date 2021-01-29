Кокорин досрочно завершил тренировку «Фиорентины». Причины неизвестны

Нападающий «Фиорентины» сегодня досрочно завершил тренировку в составе команды.

По информации «РБ-Спорт», россиянин досрочно покинул занятие. При этом неизвестно, по какой причине это произошло. О травмах или каких-то сложностях не сообщается, возможно, тренерский штаб не хочет перегружать футболиста.

В то же время у главного тренера «Фиорентины» Чезаре Пранделли нет претензий к физической форме Кокорина. Сейчас футболист делает упор на тактические моменты, ему пытаются объяснить его роль в схеме команды.

Кокорин дебютировал в составе «Фиорентины» в матче с «Интером». Он провел на поле 17 минут.

Изучить статистику 29-летнего форварда можно здесь.