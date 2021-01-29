Сергей Семак: «Хотелось бы уехать тренировать в Европу, в страны с топовыми чемпионатами»

Главный тренер рассказал о желании поработать в Европе.

«Хотелось бы уехать тренировать в Европу, попробовать себя там в будущем. В какую страну? Любую из тех, что являются лидерами в мире футбола, где есть топовые чемпионаты – Франция, Италия, Испания, Англия, Германия. Там любому тренеру или игроку будет интересно.

Никогда не было такого желания – выйти и сыграть конкретно против какого-то футболиста. Конечно, есть игроки, такие как Зидан и Месси, обладающие футбольным талантом, и за ними интересно смотреть непосредственно на футбольном поле.

Конечно, бывает такое, что ругаю команду, думаю, что все мертвые, никто не бегает. Но это не конкретно по отношению к кому-то. Но иногда понимаешь, что можно было сыграть по-другому», – сказал Семак в прямом эфире инстаграма «Матч ТВ».