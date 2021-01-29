Ассоциации УЕФА не против реформы Лиги чемпионов. Переговоры с Чеферином прошли позитивно

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Представители футбольных ассоциаций-членов УЕФА провели конференцию по вопросу реформы Лиги чемпионов.

На собрании, участие в котором принял президент УЕФА Александер Чеферин, обсуждалась идея изменения формата турнира, предполагающего увеличение числа участников с 32 до 36 команд и проведение группового этапа по «швейцарской системе», когда каждый клуб сыграет по 10 матчей.

Ни одна из 55 ассоциаций не выступила против данной идеи. Как сообщает Sky Sports, переговоры прошли «очень позитивно».

Окончательное решение об изменении формата Лиги чемпионов примут не раньше апреля.

Ответ УЕФА проектам Суперлиги: Лига чемпионов из 36 команд, никаких групп и wild-card топ-клубам по коэффициенту УЕФА

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