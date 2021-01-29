Кубок Англии. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Тоттенхэм» играет с «Эвертоном», «Лестер» – «Брайтон»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Саутгемптон Лестер Барнсли Бернли Суонси Брайтон Борнмут Бристоль Сити Футбол

В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» во вторник победил «Вест Хэм» (1:0). 

В среду «Ман Сити» противостоит «Суонси», «Лестер» играет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» – с «Эвертоном».

В четверг состоится матч между «Челси» и «Барнсли». 

Кубок Англии

1/8 финала

Суонси – Манчестер Сити 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
10 февраля, 20.30, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 30 Уокер, 0:2 – 47 Стерлинг, 0:3 – 50 Габриэл Жезус.
СуонсиВудмен, Геи (Бидуэлл, 66), Кабанго, Латибодьер, Робертс (Фримэн, 66), Мэннинг, Граймз, Лоу (Арриола, 65), Фултон, Данда, Моррис (Уиттакер, 66).
Манчестер СитиСтеффен, Эрик Гарсия, Уокер, Менди, Лапорт, Родри, Бернарду Силва (Фоден, 66), Ферран Торрес, Гюндоган (Дойл, 57), Стерлинг (Марез, 56), Габриэл Жезус.
Предупреждения:
Кабанго (37), Данда (70).

 

Лестер – Брайтон
Дата проведения
10 февраля, 22.30, «Кинг Пауэр»
превью матча онлайн статистика
ЛестерУорд, Томас, Сеюнджю, Джастин, Дэйли-Кэмпбелл, Тилеманс, Амарти, Ундер, Ндиди, Перес, Варди.
БрайтонУолтон, Карбовник, Уайт, Данк, Берн, Гросс, Лаллана, Модер, Альсате, Тау, Зекири.

 

Шеффилд Юнайтед – Бристоль Сити
Дата проведения
10 февраля, 22.30, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Лоу, Башем, Ампаду, Богл, Флек, Ландстрем, Иган, Шарп, Макголдрик, Брюстер.
Бристоль СитиО`Лири, Мур, Калас, Хант, Вайнер, Уильямс, Тоулер, Пэтерсон, Моусон, Дьедиу, Уэллс.

 

Эвертон – Тоттенхэм
Дата проведения
10 февраля, 23.15, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Вулверхэмптон – Саутгемптон
Дата проведения
11 февраля, 20.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Барнсли – Челси
Дата проведения
11 февраля, 23.00, «Оуквелл»
превью матча онлайн статистика

 

Бернли – Борнмут 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
9 февраля, 20.30, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21 Серридж, 0:2 – 88, пенальти Станислас.
БернлиПикок-Фаррелл, Бардсли, Лонг, Данн, Гленнон, Бенсон (Вествуд, 65), Гудмундссон (Лоутон, 74), Стивенс, Макнил, Выдра (Мумбонго, 74), Родригес (Барнс, 74).
БорнмутБегович, Картер-Викерс, Стэйси (Мифем, 46), Кук, Рико, Биллинг, Пирсон, Станислас, Лерма, Брукс (Кук, 63), Серридж.
Предупреждения:
Макнил (85), Бардсли (90), Лерма (90).

 

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Дата проведения
9 февраля, 22.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 97 Мактомини.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Линделеф, Уан-Биссака (Уильямс, 90), Теллес (Шоу, 90), Магуайр, Матич (Мактомини, 73), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 73), Марсьяль, Гринвуд (Кавани, 86), Рэшфорд.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Огбонна (Диоп, 16; Фредерикс, 46), Нобл, Соучек, Боуэн (Джонсон, 46), Райс, Ярмоленко (Одубеко, 54; Лансини, 112), Форнальс (Бенрахма, 88).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Календарь Кубка Англии

Узнайте, на кого из легендарных игроков вы похожи

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья