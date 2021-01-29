Кубок Англии. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Тоттенхэм» играет с «Эвертоном», «Лестер» – «Брайтон»

В 1/8 финала Кубка Англии во вторник победил «Вест Хэм» (1:0).

В среду противостоит «Суонси», играет с «Брайтоном», – с «Эвертоном».

В четверг состоится матч между и «Барнсли».

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Англии

Календарь Кубка Англии