Кубок Англии. 1/8 финала. «Ман Сити» в гостях у «Суонси», «Тоттенхэм» играет с «Эвертоном», «Лестер» – «Брайтон»

В 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» во вторник победил «Вест Хэм» (1:0).
В среду «Ман Сити» противостоит «Суонси», «Лестер» играет с «Брайтоном», «Тоттенхэм» – с «Эвертоном».
В четверг состоится матч между «Челси» и «Барнсли».
1/8 финала
- Дата проведения
- 10 февраля, 20.30, «Либерти Стэдиум»
- Голы:
- 0:1 – 30 Уокер, 0:2 – 47 Стерлинг, 0:3 – 50 Габриэл Жезус.
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Суонси –
Вудмен, Геи (Бидуэлл, 66), Кабанго, Латибодьер, Робертс (Фримэн, 66), Мэннинг, Граймз, Лоу (Арриола, 65), Фултон, Данда, Моррис (Уиттакер, 66).
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Манчестер Сити –
Стеффен, Эрик Гарсия, Уокер, Менди, Лапорт, Родри, Бернарду Силва (Фоден, 66), Ферран Торрес, Гюндоган (Дойл, 57), Стерлинг (Марез, 56), Габриэл Жезус.
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.30, «Кинг Пауэр»
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Лестер –
Уорд, Томас, Сеюнджю, Джастин, Дэйли-Кэмпбелл, Тилеманс, Амарти, Ундер, Ндиди, Перес, Варди.
- Дата проведения
- 10 февраля, 22.30, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Лоу, Башем, Ампаду, Богл, Флек, Ландстрем, Иган, Шарп, Макголдрик, Брюстер.
- Дата проведения
- 10 февраля, 23.15, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 11 февраля, 20.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 11 февраля, 23.00, «Оуквелл»
- Дата проведения
- 9 февраля, 20.30, «Терф Мур»
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Бернли –
Пикок-Фаррелл, Бардсли, Лонг, Данн, Гленнон, Бенсон (Вествуд, 65), Гудмундссон (Лоутон, 74), Стивенс, Макнил, Выдра (Мумбонго, 74), Родригес (Барнс, 74).
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Борнмут –
Бегович, Картер-Викерс, Стэйси (Мифем, 46), Кук, Рико, Биллинг, Пирсон, Станислас, Лерма, Брукс (Кук, 63), Серридж.
- Дата проведения
- 9 февраля, 22.30, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 97 Мактомини.
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Линделеф, Уан-Биссака (Уильямс, 90), Теллес (Шоу, 90), Магуайр, Матич (Мактомини, 73), Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 73), Марсьяль, Гринвуд (Кавани, 86), Рэшфорд.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.