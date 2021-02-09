Светлана Миронова: «Очень тяжелая гонка, не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками»

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке. 

Миронова зашла на два штрафных круга.

«Была очень тяжелая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться пред командой и болельщиками, что получилась такая стойка.

Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала 5 выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась в мишени, и не смогла закрыть две мишени.

Мы бежали здесь контрольную, и все было неплохо. Но на контрольной темп был ниже, чем сегодня, поэтому получилось вот так.

На протяжении четырех дней я испытывала большое напряжение, от которого никак не могла избавиться. Думаю, теперь напряжение уйдет.

Мы прошли акклиматизацию на сборе, но здесь тяжелая трасса – думаю, накрывает всех», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ». 

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