«Динамо» предложило Шипачеву новый контракт по схеме «2+1»

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Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ходе переговоров с капитаном команды Вадимом Шипачевым о заключении нового контракта.

Срок действующего соглашения с 33-летним игроком истекает 30 апреля 2021 года.

«Могу рассказать секрет. Вчера Вадик был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии Виктора Воронина и Виктора Меркулова (председателя совета директоров клуба и генменеджера – прим. Sports.ru).

Мы предложили ему контракт по схеме «2+1». Сейчас менеджер совместно с его агентом вычищают контракт. Это их работа, за которую они получают деньги», – сказал Кровопусков. 

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