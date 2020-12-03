«Динамо» предложило Шипачеву новый контракт по схеме «2+1»

Генеральный директор московского Евгений Кровопусков рассказал о ходе переговоров с капитаном команды о заключении нового контракта.

Срок действующего соглашения с 33-летним игроком истекает 30 апреля 2021 года.

«Могу рассказать секрет. Вчера Вадик был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии Виктора Воронина и Виктора Меркулова (председателя совета директоров клуба и генменеджера – прим. Sports.ru).

Мы предложили ему контракт по схеме «2+1». Сейчас менеджер совместно с его агентом вычищают контракт. Это их работа, за которую они получают деньги», – сказал Кровопусков.