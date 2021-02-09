Миронова зашла на два штрафных круга в смешанной эстафете на чемпионате мира-2021 по биатлону

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Российская биатлонистка Светлана Миронова зашла на два штрафных круга в смешанной эстафете на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

На третьем этапе гонки Миронова не смогла закрыть две мишени на стрельбе из положения стоя даже с использованием дополнительных патронов.

Перед стрельбой Мироновой сборная России, выступающая на турнире под флагом СБР, занимала 6-е место – в 57 секундах от первого места и в секунде – от третьего.

После шестого рубежа российская команда опустилась на 11-е место и отстает от лидера почти на две минуты.

Менеджер-2021: как и где наши биатлонисты побегут на чемпионате мира в Поклюке?

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