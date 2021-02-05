Владимир Аликин: «Девятое место – позор. Сделают анализ? Сходите уже к проктологу или урологу и там анализы сделайте»

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Бывший тренер сборной России Владимир Аликин прокомментировал выступление команды в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону-2021 в Поклюке (9-е место).

«Это любителям казалось, что сборная будет бороться за победу сегодня. Могли как-то зацепиться за медали, но не бороться. Это было понятно по ходу сезона. Хочется послушать главного тренера (Валерия ПольховскогоSports.ru) или он опять убежал на трассу от интервью прятаться? Они столько готовились, а что в итоге? Девятое место — позор.

Сейчас скажут, что проанализируют гонку и сделают выводы. Но сколько можно этих анализов. Сходите уже к проктологу или урологу — анализы сделайте. Одни отговорки каждый раз, скажите прямо: «Как подготовились — так и выступили, такой на уровень». Если нет хода, то не на что надеяться на чемпионате мира. Может, что-то изменится, но с таким ходом рассчитывать не на что. Каждый год так», – рассказал Аликин.

«Кто вас нарожал, моральные уроды? Я бы вычистил вас как прошлогодний снег». Тест: произносили ли такие слова в нашем суровом биатлоне?

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