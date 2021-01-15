На ЧМ по шорт-треку и конькобежному спорту в честь россиян будет звучать фрагмент из первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского

Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского для награждения российских конькобежцев и шорт-трекистов на чемпионатах мира.

Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«ISU сообщил нам, что мы можем выбрать музыкальную тему сами на согласование.

Мы обсудили разные идеи относительно той музыки, которая могла бы звучать на награждении наших спортсменов. Проконсультировались с командой.

Решили выбрать музыкальную тему из первого концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал.

Она будет звучать на награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку.

Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны», – сказала Барышева.