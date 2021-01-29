Мактомини о расистских оскорблениях в адрес игроков «МЮ»: «Позор, меня это бесит. Никогда бы не сказал: «Я белый, а Туанзебе черный»

Полузащитник осудил расистские оскорбления в адрес одноклубников в социальных сетях.

После матча с «Эвертоном» (3:3) пользователи соцсетей начали оскорблять защитника .

«Критика – это часть футбола, нет проблем. Меня критиковали миллион раз и обязательно будут критиковать снова.

Проблема – это когда ты начинаешь верить тому, что говорят другие люди, хорошее или плохое. Нужно свести к минимуму все влияние внешнего шума, особенно в этом клубе. В футболе нужно быть толстокожим, как видно из ситуации с расистскими оскорблениями. Это позор.

Честно говоря, мне было тяжело видеть Акселя на следующий день после игры. Но сейчас мне кажется, что это полный хаос, и я чувствую отвращение от того, что один из моих братьев, с которым я очень долго рос вместе, вынужден испытывать это.

Я никогда бы не сказал: «Я белый, а Аксель черный». Чем мы отличаемся? Мы прошли через одну школу, много лет вместе играли в футбол, поэтому меня это бесит.

Это щекотливая тема. То, что происходит, ужасно. Позор», – заявил Мактомини.

Туанзебе уже становился объектом проявления расизма. После поражения «МЮ» от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в его инстаграме также появились оскорбительные комментарии. После той игры оскорблениям подверглись нападающие Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль.