Панарин получил травму в матче с «Бостоном»

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Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что форвард Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3 ОТ).

Россиянин получил повреждение нижней части тела во втором периоде.

«У него небольшая травма нижней части тела, мы оценим его состояние позже. Мы думали, что он сможет сыграть в большинстве, просто решили попробовать.

Собирались снять его пораньше, если это не сработает», – сказал Куинн. 

В третьем периоде нападающий нью-йоркцев провел всего три смены, сыграв в общей сложности 2:36, из которых 1:28 в большинстве.

Панарин провел всего 3 смены в третьем периоде игры с «Бостоном». После его ошибки «Рейнджерс» пропустили в большинстве

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