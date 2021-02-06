Панарин получил травму в матче с «Бостоном»

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн сообщил, что форвард Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3 ОТ).
Россиянин получил повреждение нижней части тела во втором периоде.
«У него небольшая травма нижней части тела, мы оценим его состояние позже. Мы думали, что он сможет сыграть в большинстве, просто решили попробовать.
Собирались снять его пораньше, если это не сработает», – сказал Куинн.
В третьем периоде нападающий нью-йоркцев провел всего три смены, сыграв в общей сложности 2:36, из которых 1:28 в большинстве.
Панарин провел всего 3 смены в третьем периоде игры с «Бостоном». После его ошибки «Рейнджерс» пропустили в большинстве