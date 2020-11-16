Паршивлюк об уходе из «Спартака» из-за игроков: «Правда. Не жму руку этим ветеранам теперь»

Защитник московского поделился подробностями об уходе из .

– Четыре года назад вы сказали, что когда-нибудь поделитесь деталями ухода из «Спартака».

– Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно.

– Подождите, вы воспитанник клуба, один из самых молодых капитанов в истории, болельщики «Спартака» вам до сих пор аплодируют после матчей. Конечно, им интересно узнать, почему вам пришлось покинуть родную команду.

– Мне надо подготовить почву для этого (смеется). Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что все это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвертое, пятое. Я пережил эту историю, у меня все более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось.

– Давайте я выдвину версию.

– Давай (смеется).

– Аленичев не очень в вас нуждается, на тренировках ставит на неудобные позиции, затем отправляет в дубль. В связи с результатами в клубе понимают, что отставка Аленичева близко, и вопрос с вами пока откладывают.

– Так.

– Далее приходит Каррера и возвращает вас в команду. Игрой он доволен, но Массимо тогда сильно прислушивался к мнению ветеранов «Спартака» – а они дали понять, что Сергея Паршивлюка в составе видеть не особо хотят. Насколько это близко к правде?

– Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но, по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза.

– В каком смысле закрывают?

– Делают вид, что я несу пургу какую-то и все было не так.

– В этой группе 2-3 человека?

– Ну да, – сказал Паршивлюк.