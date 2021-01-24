Денис Глушаков: «Без «Спартака» российскому футболу было бы скучно. Новость выходит – и сразу шум, гам»

Экс-капитан высказался о своей бывшей команде.

– Да, слежу за «Спартаком». Там постоянно «Санта-Барбара», интриги, слухи… Российскому футболу было бы скучно без «Спартака». Удивительно, когда новость выходит – и сразу шум, гам вокруг команды. Нет ни минуты покоя у них, наверное.

– Когда в «Спартаке» наступит стабильность?

– Это вопрос к Федуну. Он босс, он шеф. Когда он возьмет шашку и пойдет рубить все и делать «Спартак» более значимым клубом для всей страны во главе с таким шефом. Думаю, тренер там тоже особо не решает, все все понимают, что есть руководство, клуб… Если ставят Газизова, а потом убирают…

Сложно сказать. Я пока играю в футбол. Закончу, буду где-то работать – буду по-своему судить. Они смотрят со своей колокольни. Но это не приведет к большим результатам, к большим успехам «Спартака».

– Есть какое-то влияние на Федуна?

– Не знаю, кто может влиять. Много всего пишут, говорят… Он отвечает за клуб. Нет результата – будет отвечать. Должны соратники помогать ему. Тот, кто реально любит футбол, кто любит «Спартак».

Федуну же было приятно выиграть чемпионство. Он говорил, что плакал в тот момент… Нужно, чтобы в «Спартаке» были естественные, настоящие люди. Когда будет все искренне, тогда и будет «Спартак» чемпионом, – сказал Глушаков.