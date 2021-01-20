Регламент прыжкового фестиваля на командном турнире в Москве: фигуристы проведут три раунда, в финальном исполнят каскады из пяти элементов

В прыжковых соревнованиях на командном турнире по фигурному катанию в Москве будет три раунда, сообщает «Р-Спорт».

Прыжковый фестиваль пройдет 5 февраля. За команду женщин выступят , , и , у мужчин заявлены , , и .

Сообщается, что в первом раунде каждая команда прыгнет четыре разных элемента – фигуристы договорятся, кто какой прыжок исполнит. Во втором раунде участники покажут свои самые сложные прыжки, в третьем каждый фигурист сделает каскад из пяти прыжков.

Оценивать спортсменов будут той же системе баллов, что и на официальных соревнованиях.

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