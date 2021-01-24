Каррера о словах Паршивлюка об уходе из «Спартака»: «Он решил сказать чушь собачью спустя 4 года! Абсолютная ложь»

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова экс-защитника красно-белых Сергея Паршивлюка о своем уходе из московского клуба.

Россиянин заявил, что на его уход повлияли ветераны «Спартака», к которым прислушался Каррера.

«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью!

Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – заявил Каррера.

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