Каррера о словах Паршивлюка об уходе из «Спартака»: «Он решил сказать чушь собачью спустя 4 года! Абсолютная ложь»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал слова экс-защитника красно-белых о своем уходе из московского клуба.

Россиянин заявил, что на его уход повлияли ветераны , к которым прислушался Каррера.

«Когда я начал работу в «Спартаке», Паршивлюк уже был вне состава! А сейчас, спустя четыре года, он решил сказать эту чушь собачью!

Если это правда, и я действительно вывел его из состава, якобы прислушавшись к ветеранам клуба, почему Паршивлюк молчал до этого? Спросите себя и сами ответьте на этот вопрос. Это абсолютная ложь», – заявил Каррера.