Месси принес «Барсе» 619 млн евро с 2017 года. Он генерирует 30% дохода клуба

Нападающий «Барселоны» принес клубу значительный доход.

По подсчетам компании Diagonal Inversiones и нескольких финансистов, аргентинец с момента обновления контракта в 2017 году принес «блаугране» 619,265 млн евро дохода (без учета текущего сезона).

За этот же период Месси получил от клуба 383,655 млн евро. Таким образом, положительный эффект для «Барселоны» от нахождения Месси в команде составил 235,61 млн евро.

В исследовании утверждается, что Месси генерирует 30% дохода каталонского клуба.

«Лео – центр клубного бизнеса. Как он это делает? Он забивает голы. Спонсорские контракты при наличии Месси в команде имеют одну цену, без него – другую.

Добавьте сюда доходы, которые невозможно измерить точно – продажа билетов, вип-лож, продажа футболок», – заявил гендиректор Diagonal Inversiones Марк Сириа.

Вскрылись детали контракта Месси: больше полумиллиарда за 4 года (грязными), подписной бонус – 115 млн, за лояльность – 78 млн

Кажется, слив контракта Месси – часть предвыборных игр в «Барсе». Это выгодно Фрейше (самый близкий к Бартомеу кандидат)