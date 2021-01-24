Абрамович о расизме в адрес Джеймса: «После дня памяти жертв Холокоста выясняется, что мы не усвоили уроки прошлого. Это шокирует»

Владелец «Челси» написал обращение к игрокам команды на фоне расистских оскорблений в адрес защитника .

«Я потрясен этими расистскими оскорблениями. Мы не можем позволить, чтобы это продолжалось беспрепятственно.

Я знаю, что некоторые наши игроков стали объектами проявления ненависти и дискриминации в социальных сетях. Меня шокирует то, что всего через несколько дней после дня памяти жертв Холокоста (отмечается 27 января – прим. Sports.ru) [выясняется, что] мы как общество, похоже, не усвоили уроки нашего общего прошлого и последствия, к которым могут привести ненависть и дискриминация.

Я поручил руководству увеличить усилия клуба в этой области, и я лично направлю больше средств для этой важной работы. В ближайшие дни мы составим план наших дальнейших действий», – говорится в сообщении Абрамовича.

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