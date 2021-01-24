«Ротор» и «Крылья Советов» могут не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем в следующем сезоне («СЭ»)

Два российских клуба могут столкнуться с финансовыми проблемами в следующем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».

Затруднения могут возникнуть у , идущего на 13-м месте в РПЛ, и , которые занимают 2-е место в и претендуют на выход в высший дивизион.

Эти финансовые проблемы могут привести к тому, что команды не смогут заявиться в РПЛ на следующий сезон: волгоградцы – если не вылетят из лиги, самарцы – если поднимутся в РПЛ.

В настоящее время серьезные проблемы с финансированием испытывает «Тамбов». В клубе осталось 9 человек на контракте, из них двое – вратари.

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