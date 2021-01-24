«Ротор» и «Крылья Советов» могут не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем в следующем сезоне («СЭ»)

Два российских клуба могут столкнуться с финансовыми проблемами в следующем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».
Затруднения могут возникнуть у «Ротора», идущего на 13-м месте в РПЛ, и «Крыльев Советов», которые занимают 2-е место в Олимп-ФНЛ и претендуют на выход в высший дивизион.
Эти финансовые проблемы могут привести к тому, что команды не смогут заявиться в РПЛ на следующий сезон: волгоградцы – если не вылетят из лиги, самарцы – если поднимутся в РПЛ.
В настоящее время серьезные проблемы с финансированием испытывает «Тамбов». В клубе осталось 9 человек на контракте, из них двое – вратари.
Агония «Тамбова»: гендиректор оценивает снятие с РПЛ в 99 процентов, не доиграют даже молодежкой