«Ротор» и «Крылья Советов» могут не заявиться в РПЛ из-за финансовых проблем в следующем сезоне («СЭ»)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Олимп-ФНЛ Ротор кризис Спорт-Экспресс деньги Футбол

Два российских клуба могут столкнуться с финансовыми проблемами в следующем сезоне, утверждает «Спорт-Экспресс».

Затруднения могут возникнуть у «Ротора», идущего на 13-м месте в РПЛ, и «Крыльев Советов», которые занимают 2-е место в Олимп-ФНЛ и претендуют на выход в высший дивизион.

Эти финансовые проблемы могут привести к тому, что команды не смогут заявиться в РПЛ на следующий сезон: волгоградцы – если не вылетят из лиги, самарцы – если поднимутся в РПЛ.

В настоящее время серьезные проблемы с финансированием испытывает «Тамбов». В клубе осталось 9 человек на контракте, из них двое – вратари.

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