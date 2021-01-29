Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Детройт Голден Стэйт Индиана Клипперс Мемфис Бруклин Орландо Портленд Торонто НБА Вашингтон Юта Баскетбол

    Во вторник, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    «Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет «Клипперс» Ленарда и Джорджа. «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Торонто
    Дата проведения
    3 февраля, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Бруклин – Клипперс
    Дата проведения
    3 февраля, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Вашингтон – Портленд
    Дата проведения
    3 февраля, 04.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Мемфис
    Дата проведения
    3 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Юта – Детройт
    Дата проведения
    3 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Бостон
    Дата проведения
    3 февраля, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Болельщицу вывели с арены после перепалки с Леброном. Она настаивает, что Джеймс сказал: «Закрой рот, сучка»

    Никола Йокич набрал 47 очков и размазал Руди Гобера. Лучшего центрового по игре в защите пришлось прятать с запасными

    «Наши учили американцев пить водку. Те привыкли глоточками, а это неправильно». Интервью-клад о советском баскетболе – про Гомельского, Сабониса и Белова

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья