НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи

Во вторник, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет Ленарда и Джорджа. встретится с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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