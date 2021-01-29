НБА. «Бруклин» примет «Клипперс», «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном» и другие матчи

Во вторник, 2 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
«Бруклин» Дюрэнта, Ирвинга и Хардена примет «Клипперс» Ленарда и Джорджа. «Голден Стэйт» встретится с «Бостоном».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 04.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 3 февраля, 06.00, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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