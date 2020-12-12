Паршивлюк о геях в футболе: «В голове не укладывается, но это наши стереотипы. Мне бы хотелось нормально реагировать»

Защитник московского выразил мнение о гомосексуализме в футболе.

– Этим летом британский таблоид The Sun опубликовал анонимное письмо футболиста АПЛ, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. В нем он рассказал, что боится об этом рассказать одноклубникам. Представим, что к вам подошел условный одноклубник и решил признаться, что он гей. Какой будет ваша реакция?

– Честно, шок. Но это опять же наши стереотипы. Так сложилось, что футбол – это мужской, брутальный вид спорта. Мы мужики, бывает, что в раздевалке и девушек можем пообсуждать. А это что-то другое, что в голове у тебя не укладывается – ты в первую очередь думаешь, что это ненормально. Поэтому, конечно, шок.

Это интересная тема, мы с друзьями ее тоже обсуждали: условно, если твой близкий друг признается, что он гей, как у тебя изменится отношение к нему, будешь ли ты теперь рассматривать все его поступки через призму гомосексуальной ориентации и правильно ли это?

– И как вы ответили?

– Сложно, потому что я не был никогда в такой ситуации. Мне бы хотелось реагировать на это нормально, адекватно. Но, понимаю, что в силу заложенных традиционных представлений о жизни и отношениях, может быть непросто. Здесь каждый сам для себя решает, как относиться к той или иной информации.

– А есть знакомые нетрадиционной ориентации?

– Через два рукопожатия. То есть мало знаем друг о друге, но сидели в одной компании, общались, все нормально, – сказал Паршивлюк.