Давид Луиз и Лено получили красные карточки в матче с «Вулвз». «Арсенал» вдевятером с 72-й минуты

Защитник «Арсенала» Давид Луиз не доиграл матч с «Вулверхэмптоном» (1:2, второй тайм) в рамках АПЛ.
В добавленное ко второму тайму время Луиз сфолил на выходившем один на один Виллиане Жозе, задев того коленом при смене направления движения, и получил прямую красную карточку.
Рубен Невеш реализовал пенальти, назначенный арбитром Крэйгом Поусоном в ворота «Арсенала».
Лондонцы остались вдевятером на 72-й минуте после удаления вратаря Бернда Лено, который сыграл рукой за пределами штрафной.
Вместо Томаса Парти на поле вышел резервный голкипер «канониров» Рунар Рунарссон.
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