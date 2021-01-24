Давид Луиз и Лено получили красные карточки в матче с «Вулвз». «Арсенал» вдевятером с 72-й минуты

Защитник «Арсенала» не доиграл матч с (1:2, второй тайм) в рамках .

В добавленное ко второму тайму время Луиз сфолил на выходившем один на один Виллиане Жозе, задев того коленом при смене направления движения, и получил прямую красную карточку.

реализовал пенальти, назначенный арбитром Крэйгом Поусоном в ворота .

Лондонцы остались вдевятером на 72-й минуте после удаления вратаря Бернда Лено, который сыграл рукой за пределами штрафной.

Вместо Томаса Парти на поле вышел резервный голкипер «канониров» Рунар Рунарссон.

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