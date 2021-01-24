Давид Луиз и Лено получили красные карточки в матче с «Вулвз». «Арсенал» вдевятером с 72-й минуты

Теги Давид Луиз премьер-лига Англия Арсенал дисквалификации Вулверхэмптон Бернд Лено Крэйг Поусон Рунар Рунарссон Рубен Невеш Футбол

Защитник «Арсенала» Давид Луиз не доиграл матч с «Вулверхэмптоном» (1:2, второй тайм) в рамках АПЛ.

В добавленное ко второму тайму время Луиз сфолил на выходившем один на один Виллиане Жозе, задев того коленом при смене направления движения, и получил прямую красную карточку.

Рубен Невеш реализовал пенальти, назначенный арбитром Крэйгом Поусоном в ворота «Арсенала».

Лондонцы остались вдевятером на 72-й минуте после удаления вратаря Бернда Лено, который сыграл рукой за пределами штрафной. 

Вместо Томаса Парти на поле вышел резервный голкипер «канониров» Рунар Рунарссон.

На Sports.ru можно следить за игрой по текстовой онлайн-трансляции матча.

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