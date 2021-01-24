«Месси не разрушает «Барсу». Клуб зарабатывает миллиард евро и может позволить эту зарплату». Местре о контракте форварда

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Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о влиянии контракта форварда Лионеля Месси на каталонский клуб.

«Месси не разрушает «Барсу». Клуб зарабатывает миллиард евро и может позволить такую зарплату.

К тому же Месси помогает доходам клуба. Те, кто говорят, что Месси разрушает «Барсу», либо понятия не имеет, о чем говорит, либо действует с недобрыми намерениями.

Я не понимаю, почему контракт просочился в сеть, если его заключили три года назад. Доступ к нему имеют только те, у которого он хранится, и юристы. 

У Месси есть причины быть недовольным, у него есть на это право», – сказал Местре.

Кажется, слив контракта Месси – часть предвыборных игр в «Барсе». Это выгодно Фрейше (самый близкий к Бартомеу кандидат)

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