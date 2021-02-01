ATP Cup. Медведев играет со Шварцманом, Рублев победил Пелью

В первый день ATP Cup Россия встречается с Аргентиной. Андрей Рублев победил Гидо Пелью, Даниил Медведев играет с Диего Шварцманом.
ATP Cup
Командный турнир ATP
2 – 6 февраля 2021
Мельбурн, Австралия
Призовой фонд – 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Групповой этап
2 февраля
Группа D
|Россия
|Аргентина
|Япония
|Баланс
|Россия
|х
|1:0
|1-0
|Аргентина
|х
|0-0
|Япония
|х
|0-0
Россия – Аргентина – 1:0
- Дата проведения
- 2 февраля, 09.36
- Дата проведения
- 2 февраля, 11.09
Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия) – Максимо Гонсалес (Аргентина) / Орасио Себальос (Аргентина)
- Дата проведения
- 2 февраля, 12.30
Группа A
|Сербия
|Германия
|Канада
|Баланс
|Сербия
|х
|2:1
|1-0
|Германия
|х
|0-0
|Канада
|х
|0-0
Сербия – Канада – 2:1
Милош Раонич (Канада) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.58
Новак Джокович (Сербия) / Филип Краинович (Сербия) – Милош Раонич (Канада) / Денис Шаповалов (Канада)
7:5|7:6
7:5|7:6
- Дата проведения
- 2 февраля, 06.40
Группа B
|Испания
|Греция
|Австралия
|Баланс
|Испания
|х
|0-0
|Греция
|х
|0-0
|Австралия
|х
|0-0
Испания – Австралия – 0:0
- Дата проведения
- 2 февраля, 09.36
- Дата проведения
- 2 февраля, 11.18
Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания) – Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
- Дата проведения
- 2 февраля, 12.30
Группа C
|Австрия
|Италия
|Франция
|Баланс
|Австрия
|х
|1:2
|0-1
|Италия
|2:1
|х
|1-0
|Франция
|х
|0-0
Австрия – Италия – 1:2
Деннис Новак (Австрия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 6:2
- Дата проведения
- 2 февраля, 03.50
Фабио Фоньини (Италия) / Маттео Берреттини (Италия) – Доминик Тим (Австрия) / Дэннис Новак (Австрия)
6:1|6:4
6:1|6:4
- Дата проведения
- 2 февраля, 05.58