ATP Cup. Медведев играет со Шварцманом, Рублев победил Пелью

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В первый день ATP Cup Россия встречается с Аргентиной. Андрей Рублев победил Гидо Пелью, Даниил Медведев играет с Диего Шварцманом.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 6 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

2 февраля


Группа D

 

  Россия Аргентина Япония Баланс
Россия х 1:0    1-0
Аргентина   х   0-0
Япония     х 0-0

 

Россия – Аргентина – 1:0

Андрей Рублев (Россия) Гидо Пелья (Аргентина)
6:1|6:2
Дата проведения
2 февраля, 09.36
Онлайн матча

 

Даниил Медведев (Россия) Диего Шварцман (Аргентина)
3:0
Дата проведения
2 февраля, 11.09
Онлайн матча

 

Евгений Донской (Россия) / Аслан Карацев (Россия) Максимо Гонсалес (Аргентина) / Орасио Себальос (Аргентина)
Дата проведения
2 февраля, 12.30
Онлайн матча

 


Группа A

 

  Сербия Германия Канада Баланс
Сербия х   2:1 1-0
Германия   х   0-0
Канада     х 0-0

 

Сербия – Канада – 2:1

Милош Раонич (Канада) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4

Новак Джокович (Сербия) Денис Шаповалов (Канада)
7:5|7:5
Дата проведения
2 февраля, 03.58
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия) / Филип Краинович (Сербия) Милош Раонич (Канада) / Денис Шаповалов (Канада)
7:5|7:6
Дата проведения
2 февраля, 06.40
Онлайн матча

 


Группа B

 

  Испания Греция Австралия Баланс
Испания х     0-0
Греция   х   0-0
Австралия     х 0-0

 

Испания – Австралия – 0:0

Пабло Каррено-Буста (Испания) Джон Миллман (Австралия)
6:2|6:4
Дата проведения
2 февраля, 09.36
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Алекс де Минаур (Австралия)
0:2
Дата проведения
2 февраля, 11.18
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания) / Марсель Гранольерс (Испания) Джон Пирс (Австралия) / Люк Сэвилл (Австралия)
Дата проведения
2 февраля, 12.30
Онлайн матча

 


Группа C

 

  Австрия Италия Франция Баланс
Австрия х 1:2   0-1
Италия 2:1 х   1-0
Франция     х 0-0

 

Австрия – Италия – 1:2

Деннис Новак (Австрия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 6:2

Маттео Берреттини (Италия) Доминик Тим (Австрия)
6:2|6:4
Дата проведения
2 февраля, 03.50
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) / Маттео Берреттини (Италия) Доминик Тим (Австрия) / Дэннис Новак (Австрия)
6:1|6:4
Дата проведения
2 февраля, 05.58
Онлайн матча

 

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