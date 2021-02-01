ATP Cup. Медведев играет со Шварцманом, Рублев победил Пелью

В первый день ATP Cup Россия встречается с Аргентиной. Андрей Рублев победил Гидо Пелью, Даниил Медведев играет с Диего Шварцманом.

ATP Cup

Командный турнир ATP

2 – 6 февраля 2021

Мельбурн, Австралия

Призовой фонд – 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Групповой этап

2 февраля



Группа D

Россия Аргентина Япония Баланс Россия х 1:0 1-0 Аргентина х 0-0 Япония х 0-0

Россия – Аргентина – 1:0



Группа A

Сербия Германия Канада Баланс Сербия х 2:1 1-0 Германия х 0-0 Канада х 0-0

Сербия – Канада – 2:1

Милош Раонич (Канада) – Душан Лайович (Сербия) – 6:3, 6:4



Группа B

Испания Греция Австралия Баланс Испания х 0-0 Греция х 0-0 Австралия х 0-0

Испания – Австралия – 0:0



Группа C

Австрия Италия Франция Баланс Австрия х 1:2 0-1 Италия 2:1 х 1-0 Франция х 0-0

Австрия – Италия – 1:2

Деннис Новак (Австрия) – Фабио Фоньини (Италия) – 6:3, 6:2