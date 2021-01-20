Игорь Дивеев: «Без лимита наши игроки начали бы конкурировать с более мастеровитыми футболистами из Европы»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о лимите на легионеров, действующем в РПЛ.

– Как считаете, от лимита на легионеров есть польза для развития молодых игроков в России?

– Посмотрите, как обстоят дела в европейских топ-лигах, в тех же Англии или Испании. Там в составе может выходить всего 2-3 человека, имеющих гражданство страны, зато у них есть конкуренция. Если бы в России убрали лимит, наши игроки начали бы конкурировать с более мастеровитыми футболистами из Европы.

Не могу сказать, что я против лимита, но конкуренция должна быть обязательно. Настоящая, спортивная. Если ее нет, то можно приходить в клуб и просто сидеть. Или совершать ошибки и знать, что в следующем матче ты все равно выйдешь на поле.

Я, например, должен конкурировать с сильным защитником и должен играть против сильного нападающего. Так будем прогрессировать вместе – и я, и мой конкурент за позицию, – сказал Дивеев.

Ловрен против лимита, а кто вообще за? Есть и такие – мы собрали полную картину по РПЛ