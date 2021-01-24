Шмурнов о приговоре Навальному: «Беззаконие и произвол выглядят как пара. Но произвол – когда закон есть, но некто по праву силы пользуется им в своих интересах»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о решении суда назначить оппозиционному политику Алексею Навальному реальный срок.

«Видишь ли, сынок, произвол и беззаконие выглядят как пара. Ну, вроде Тринидада и Тобаго. Но ведь это разные вещи.

Беззаконие – это когда закона нет, а произвол – когда закон есть, но некто по праву силы пользуется им в своих интересах. Это принципиально разные вещи, сын!» – написал Шмурнов.

Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что Навальный высказался о беззаконии и произволе в своем последнем слове.

«Бывает такое, когда беззаконие и произвол являются сутью политической системы. И это ужасно. Но бывает еще хуже – когда беззаконие и произвол наряжают на себя мундир прокурора или судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека – не подчиняться тем законам, которые обряжены вот в эти мантии. За вами там, внутри вас – это и есть произвол и беззаконие. Долг каждого человека – не подчиняться вам, не подчиняться таким законам».