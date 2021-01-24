«Ювентус» обыграл «Интер» в гостях благодаря дублю Роналду в первом полуфинале Кубка Италии

«Интер» проиграл дома «Ювентусу» в первом полуфинальном матче Кубка Италии (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Волевую победу туринской команде принес Криштиану Роналду, сделавший дубль.
- Дата проведения
- 2 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Барелла, Санчес, Брозович (Сенси, 85), Бастони (Пинамонти, 85), Мартинес.
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Ювентус –
Буффон, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни (Кьеллини, 90), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 90), Бентанкур (Артур, 76), Бернардески (Данило, 69), Роналду (Мората, 77).