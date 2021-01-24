«Ювентус» обыграл «Интер» в гостях благодаря дублю Роналду в первом полуфинале Кубка Италии

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«Интер» проиграл дома «Ювентусу» в первом полуфинальном матче Кубка Италии (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Волевую победу туринской команде принес Криштиану Роналду, сделавший дубль.

Интер – Ювентус 1:2 (1:2, 0:0)
Дата проведения
2 февраля, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Мартинес, 1:1 – 26, пенальти Роналду, 1:2 – 35 Роналду.
ИнтерХанданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Янг (Перишич, 66), Видаль (Эриксен, 73), Барелла, Санчес, Брозович (Сенси, 85), Бастони (Пинамонти, 85), Мартинес.
ЮвентусБуффон, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Куадрадо, Маккенни (Кьеллини, 90), Рабьо, Кулусевски (Кьеза, 90), Бентанкур (Артур, 76), Бернардески (Данило, 69), Роналду (Мората, 77).
Предупреждения:
Демирал (14), Янг (26), Алекс Сандро (32), Видаль (38), Роналду (45), де Лигт (47), Артур (86), Санчес (90), Мората (90).

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