Райт о борьбе с расизмом: «Как только включаются белые – что-то происходит. Флойду пришлось расстаться с жизнью, чтобы мы попытались что-то изменить»

Бывший форвард «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт высказался на тему участившихся случаев расистских оскорблений в адрес игроков клубов АПЛ.

«Перемены есть. Они незначительны, но Премьер-лига отлично действует в плане идентификации [нарушителей]. Работа идет, но сложность в том, что все это происходит благодаря белым. Как только включаются белые люди – что-то происходит.

Нужно понять вот что: да, пришлось расстаться с жизнью для того, чтобы мы объединились и попытались что-то изменить, но нельзя не носить [антирасистские] нашивки, нельзя не преклонять колени.

Нельзя предоставлять даже одному такому человеку, как тот, кто добрался до , одного из лучших и наиболее высококлассных игроков мира в данный момент, площадку, дающую возможность оскорблять [темнокожих футболистов], – и при этом не иметь возможности его наказать.

Да, кое-что меняется, но недостаточно быстро. Они [соцсети] могут сделать больше прямо сейчас, гораздо больше», – заявил Райт.

В последнее время с расизмом в соцсетях столкнулись футболисты Маркус Рэшфорд, Аксель Туанзебе и Антони Марсьяль, защитник «Челси» Рис Джеймс и игрок «Вест Бромвича» Ромейн Сойерс.

В Великобритании хотят начать привлекать соцсети к юридической ответственности за расизм пользователей.

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений