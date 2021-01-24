«Марсель» объявил об отставке Виллаш-Боаша. Клуб может применить к нему санкции

Главный тренер «Марселя» покидает свой пост.

Прованский клуб объявил об отставке 43-летнего специалиста.

«Решение стало неизбежным, учитывая недавнее повторение действий и отношений, которые серьезно вредят «Марселю» и его сотрудникам, ежедневно защищающим клуб.

Комментарии, в частности, высказанные сегодня на пресс-конференции в отношении Пабло Лонгории, спортивного директора, неприемлемы. Приобретения, сделанные в течение трансферного окна, отмеченного беспрецедентным кризисом, не могут подвергаться сомнению, все были довольны.

В отношении Андре Виллаш-Боаша по окончании дисциплинарной процедуры могут быть приняты санкции», – говорится в заявлении «Марселя».

Напомним, что сегодня на пресс-конференции португалец заявил, что не давал согласия на покупку полузащитника Оливера Нтчама, но клуб все равно его приобрел. Кроме того, Виллаш-Боаш заявил, что подал в отставку, но ее не приняли.

Виллаш-Боаш тренировал «Марсель» с мая 2019 года. В прошлом сезоне команда финишировала на 2-м месте в чемпионате Франции и вышла в Лигу чемпионов.