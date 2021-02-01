ЧМ-2021 пройдет только в Риге

определила Латвию единственным местом проведения .

Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе.

Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия.

Основным стадионом станет . Там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды.

Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимость до 6000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинала.

С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, ИИХФ при необходимости сможет реализовать концепцию «пузыря».

Если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, ИИХФ вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны.

Изначально турнир должен был проходить в Минске и Риге. ИИХФ приняла решение перенести матчи из Беларуси.