Неймар согласовал новый контракт на 4 года с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар продолжит выступать за парижский клуб.

По информации бразильского TNT Sports, он договорился с «ПСЖ» о продлении контракта на 4 года. Это также подтверждает RMC Sport.

Контракт Неймара с согласован. Ожидается, что объявят о сделке в течение недели.

28-летний бразилец выступает за парижскую команду с 2017 года после перехода из «Барселоны» за 222 млн евро. Срок его текущего соглашения рассчитан до лета 2022 года.

Неймар трижды выиграл чемпионат Франции в составе «ПСЖ», дважды – Кубок страны, Суперкубок и Кубок лиги. В прошлом сезоне парижане дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили «Баварии» (0:1).

Неймару и Мбаппе нравится играть друг с другом. Они дружат и вместе ходят в рестораны