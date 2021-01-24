Уткин после приговора Навальному: «Нет ни эмоций, ни слов. Каждый день новое скотство»

Журналист и блогер высказался о приговоре оппозиционному политику Алексею Навальному.

«Нет ни эмоций, ни слов.

Каждый день новое скотство», – написал Уткин.

Суд удовлетворил представление ФСИН и заменил условный срок Навальному по так называемому «делу «Ив Роше» на реальный – 3,5 года. ФСИН настаивала, что политик не отмечался, как ему было предписано, в соответствующих органах, пока пребывал в коме и на лечении в Германии.

Учитывая время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом, Навальному предстоит отбыть 2 года и 8 месяцев в колонии общего режима, но приговор не вступил в законную силу.

Шмурнов о приговоре Навальному: «Беззаконие и произвол выглядят как пара. Но произвол – когда закон есть, но некто по праву силы пользуется им в своих интересах»