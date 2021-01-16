Кокорин 25 января пройдет медосмотр в Риме для «Фиорентины»

Нападающий близок к переходу в «Фиорентину».

25 января футболист пройдет медобследование в Риме, сообщает «Чемпионат».

Информацию подтвердил агент Кокорина Тимофей Бердышев.

«В понедельник летим в Рим. Там пройдем медобследование. Во вторник во Флоренции подписание контракта на 3,5 года», – сказал агент.

Ранее стало известно, что клубы договорились о трансфере за 3,5 млн евро и процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать около 2 млн евро в год.

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