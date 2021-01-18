«Ливерпуль» не забивает 4 матча АПЛ подряд. Худшая серия с 2000 года

«Ливерпуль» проиграл дома «Бернли» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии (0:1).
Команда Юргена Клоппа не смогла забить в четвертой игре АПЛ подряд – ранее «Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» (0:1) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).
Это худшая серия по числу матчей без голов в чемпионате для «красных» с мая 2000 года.
24 января мерсисайдцы вновь встретятся с «Юнайтед» в рамках Кубка Англии, а 28 января в гостях сыграют с «Тоттенхэмом» в 20-м туре АПЛ.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Бернли».