«Ливерпуль» не забивает 4 матча АПЛ подряд. Худшая серия с 2000 года

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«Ливерпуль» проиграл дома «Бернли» в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Англии (0:1).

Команда Юргена Клоппа не смогла забить в четвертой игре АПЛ подряд – ранее «Ливерпуль» уступил «Саутгемптону» (0:1) и сыграл вничью с «Ньюкаслом» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (0:0).

Это худшая серия по числу матчей без голов в чемпионате для «красных» с мая 2000 года.

24 января мерсисайдцы вновь встретятся с «Юнайтед» в рамках Кубка Англии, а 28 января в гостях сыграют с «Тоттенхэмом» в 20-м туре АПЛ.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Бернли».

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