🔴⚪ Кокорин переходит в «Фиорентину» из «Спартака». Москвичи объявили о договоренности

Нападающий перейдет в «Фиорентину».

Московский клуб объявил о договоренности с «фиалками».

«Спартак» достиг договоренности с «Фиорентиной» о переходе в итальянский клуб нападающего Александра Кокорина.

В самое ближайшее время форвард отправится в Италию на медицинское обследование и в случае успешного прохождения подпишет с «фиалками» контракт на 3,5 года.

Желаем Александру успешно проявить себя в одной из ведущих футбольных лиг Европы!» – говорится в сообщении «Спартака».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит «Спартаку» 3,5 млн евро за трансфер, в сделку также включен процент с дальнейшей продажи. Кокорин будет получать в «Фиорентине» около 2 млн евро в год. В московской команде он зарабатывал 3 млн в год.

Кокорин забил 2 гола за «Спартак» в 8 играх и отдал 1 результативный пас.

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