Жена Овечкина о ковид-протоколе: «Вирус действует сугубо в номере отеля. Тот, кто придумал это правило, дружит с логикой»

, жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, прокомментировал ситуацию с нарушением российскими хоккеистами команды протокола по COVID-19.

«Конечно, только русские игроки «Вашингтона» находились вместе в номере.

Конечно, все игроки во время выездных игр сидят по номерам. Конечно, вирус не распространяется, когда игроки сидят на скамейке, обнимаются во время празднования гола, находятся в раздевалке и в лаундже для игроков.

Также они не могут заразиться, когда ходят в рестораны, магазины, супермаркеты. Вирус действует сугубо в номере отеля. Конечно, тот, кто придумал это правило, дружит с логикой.

Ах да, еще тот факт, что у и имеются антитела, не может не радовать. Но, к сожалению, не все компетентны в значении и свойстве антител», – написала Шубская.

😱Русские подставили «Вашингтон» – нарушили протокол COVID-19. Клуб оштрафован на 100 тысяч, лидеры могут пропустить матч