Президент «Урала»: «90-е были несладкими для всей страны, но я не содрогаюсь, когда слышу про них. Это наша история»

Президент поделился воспоминаниями о 1990-х годах в России.

– Как удалось выжить в лихие 90-е годы?

– Всякое было... Но это же не только в Екатеринбурге, но и в других городах.

– Но если почитать прессу, посмотреть фильмы, интервью, то у вас там чуть ли не гражданская война была. Центровые, уралмашевские, афганцы...

– Я лично ничего такого страшного не видел, чтобы говорить о гражданской войне. Да, кто-то что-то делил между собой, кого-то где-то убивали...

Но 90-е были несладкими для всей страны. Сложное время, одним словом. Самое главное, что тогда мы были молодыми, полными сил и желаний, амбиций. Это сейчас мне уже 60...

– Был случай, когда вас могли реально убить?

– Убить? Да нет, такого не было. А за что? За футбол? Я всегда старался жить по правде, честно.

Ни с кем не ссорился из-за пустяков. Никогда не прятался, не увозил куда-то семью. Довольно спокойно жили.

– Неужели не вспоминаете то время с содроганием?

– Нет. Это уже преувеличение какое-то. Конечно, было непросто. Семью надо было кормить, зарабатывать. Но все равно смогли же в 1992-м организовать мини-футбольную команду.

Как это ни парадоксально, но очень многие люди тогда откликнулись, помогли нам. Дмитрий Александрович Пумпянский (владелец группы компаний «Синара» – прим. Sports.ru) уже тогда оказывал поддержку.

Помню, директор завода хотел нам помочь, но денег не было. Он нам сказал: тогда заберите автобус, «пазик». Мы хоть как-то могли куда-то добираться на соревнования. У нас же за рулем сидел футболист (смеется).

Вот как-то так жили, выкручивались, подставляли друг другу плечо. Так что я точно не содрогаюсь, когда слышу про 90-е. Это наша история, – сказал Иванов.