Радулов лайкнул пост Панарина про Навального

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Нападающий «Далласа» Александр Радулов отреагировал на пост форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина.

В инстаграме Панарин опубликовал фотографию политика Алексея Навального с семьей и поставил хэштэг #свободунавальному.

Радулов лайкнул пост Артемия.

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Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.

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