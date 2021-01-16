Игорь Денисов поддержал Навального: «Он должен быть на свободе. Большое к нему уважение»

Бывший капитан , , и сборной России Игорь Денисов прислал в редакцию Sports.ru заявление об оппозиционном политике .

«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.

Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике.

Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.

Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.

Экс-футболист прислал видео в редакцию Sports.ru, потому что у него нет личных социальных сетей.

Заявление Игоря Денисова об Алексее Навальном для Sports.ru

🗯 Игорь Денисов сделал заявление об Алексее Навальном (@navalny)



Бывший капитан «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и сборной России не ведет акаунты в соцсетях, а потому прислал видео в редакцию @sportsru pic.twitter.com/KJRH3bB9yA — Sports.ru (@sportsru) January 21, 2021

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.

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