Игорь Денисов поддержал Навального: «Он должен быть на свободе. Большое к нему уважение»

Бывший капитан «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и сборной России Игорь Денисов прислал в редакцию Sports.ru заявление об оппозиционном политике Алексее Навальном.
«Друзья, всем привет. Я Игорь Денисов, бывший капитан «Локомотива», «Зенита», «Динамо» и сборной России.
Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике.
Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого.
Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра», – сказал Денисов.
Экс-футболист прислал видео в редакцию Sports.ru, потому что у него нет личных социальных сетей.
Заявление Игоря Денисова об Алексее Навальном для Sports.ru
🗯 Игорь Денисов сделал заявление об Алексее Навальном (@navalny)— Sports.ru (@sportsru) January 21, 2021
Бывший капитан «Зенита», «Локомотива», «Динамо» и сборной России не ведет акаунты в соцсетях, а потому прислал видео в редакцию @sportsru pic.twitter.com/KJRH3bB9yA
Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».
Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, и самолет перенаправили в «Шереметьево».
При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.
Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯