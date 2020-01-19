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    НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Юта» сыграет с «Новым Орлеаном», «Голден Стэйт» против «Нью-Йорка»

    Теги результаты Голден Стэйт Лейкерс Милуоки Нью-Йорк Новый Орлеан НБА Юта Баскетбол

    В четверг, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча.

    «Милуоки» Адетокумбо встретится с «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса.

    «Юта» Гобера и Митчелла сыграет против «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Нью-Йорк».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Лейкерс
    Дата проведения
    22 января, 03.30, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Нью-Йорк
    Дата проведения
    22 января, 06.00, «Chase Center»
    Онлайн матча

    Юта – Новый Орлеан
    Дата проведения
    22 января, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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