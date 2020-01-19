НБА. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Юта» сыграет с «Новым Орлеаном», «Голден Стэйт» против «Нью-Йорка»

В четверг, 21 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 3 матча.
«Милуоки» Адетокумбо встретится с «Лейкерс» Джеймса и Дэвиса.
«Юта» Гобера и Митчелла сыграет против «Нового Орлеана», «Голден Стэйт» Стефена Карри примет «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 22 января, 03.30, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 22 января, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 22 января, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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