Ступак пропустит этап Кубка мира в Лахти из-за простуды, Сорина – из-за травмы, у Жамбаловой – коронавирус

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Российские лыжницы Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова попустят этап Кубка мира в финском Лахти, который стартует 23 января.

«Мы несем потери. Этап еще не стартовал, но мы уже не досчитались Татьяны Сориной, Юлии Ступак и Алисы Жамбаловой.

У Сориной небольшая травма. Спортсменка вышла на пробежку и травмировала ногу. Совсем скоро Елена Вяльбе расскажет о сроках восстановления.

Ступак приболела, это не COVID-19, обычная простуда. Сейчас она находится дома, приступила к тренировкам, скорее всего, в Фалуне выступит.

У Жамбаловой коронавирус, она сдала два положительных теста и находится на карантине в отеле. Могу заверить, болезнь проходит бессимптомно, осложнений нет.

У Большунова все в порядке. Пока относительно него нет никакой негативной информации», – сообщил корреспондент «Матч ТВ» Андрей Романов в эфире программы «Все на Матч!».

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