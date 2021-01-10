Ступак пропустит этап Кубка мира в Лахти из-за простуды, Сорина – из-за травмы, у Жамбаловой – коронавирус

Российские лыжницы , и Алиса Жамбалова попустят этап Кубка мира в финском Лахти, который стартует 23 января.

«Мы несем потери. Этап еще не стартовал, но мы уже не досчитались Татьяны Сориной, Юлии Ступак и .

У Сориной небольшая травма. Спортсменка вышла на пробежку и травмировала ногу. Совсем скоро расскажет о сроках восстановления.

Ступак приболела, это не , обычная простуда. Сейчас она находится дома, приступила к тренировкам, скорее всего, в Фалуне выступит.

У Жамбаловой коронавирус, она сдала два положительных теста и находится на карантине в отеле. Могу заверить, болезнь проходит бессимптомно, осложнений нет.

У Большунова все в порядке. Пока относительно него нет никакой негативной информации», – сообщил корреспондент Андрей Романов в эфире программы «Все на Матч!».