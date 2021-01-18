Кокорин о «Фиорентине»: «Разговаривал с Пранделли. Он пообещал, что предоставят время»

Нападающий Александр Кокорин рассказал о беседе с главным тренером «Фиорентины» Чезаре Пранделли.

– С кем-то из нового клуба общался? С тренерским штабом, с руководством? На какой позиции тебя видят? Сколько игрового времени будет? Мы смотрим на Миранчука, который время от времени выходит в «Аталанте»...

– Не знаю всей ситуации с Алексеем. Так понимаю, что его брали без согласования с тренером – правда, могу ошибаться. Я же разговаривал с Пранделли три дня назад: он спросил, на какой позиции смогу показать свои лучшие качества.

Ответил, что могу играть на любом месте, но справа получается лучше всего. Пранделли объяснил, как это все будет выглядеть, пообещал, что предоставят время, не станут спешить – все все прекрасно понимают. Месяц, думаю, нужен, – сказал Кокорин.

💜 Кокорин в «Фиорентине»! Онлайн

«Фиорентина» – шанс всей жизни для Кокорина. Я даже не могу поверить, что это случилось

«Игрок экстра-класса». Манчини и Капелло захвалили Кокорина, их комментарии – билет Александра в Италию