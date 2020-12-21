ФИФА и УЕФА запретят клубам Суперлиги участвовать в турнирах под своей эгидой

ФИФА, и 5 других континентальных конфедераций выступили с заявлением об отношении к идее создания европейской Суперлиги.

«В свете недавних спекуляций в СМИ о создании закрытой европейской Суперлиги некоторыми европейскими клубами мы хотели бы еще раз повторить и четко обозначить, что подобный турнир не будет признан ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Как следствие, любой клуб или игрок, участвующий в таком турнире, не будет допущен к участию в соревнованиях, организованных ФИФА или соответствующей конфедерацией.

Единственным международным клубным соревнованием ФИФА признает клубный чемпионат мира. Единственными континентальными клубными соревнованиями, признаваемыми ФИФА, являются турниры, организованные соответствующими конфедерациями.

Универсальные принципы спортивных достижений, солидарности, повышения и понижения в классе, субсидиарности являются основой футбольной пирамиды, которая обеспечивает глобальный успех игры. Благодаря этим принципам футбол имеет долгую и успешную историю.

Участие в международных и континентальных соревнованиях всегда должно быть завоевано на поле», – говорится в заявлении.

Под эгидой ФИФА проходят чемпионат мира, Кубок конфедераций и клубный чемпионат мира. УЕФА отвечает за проведение чемпионата Европы, Лиги чемпионов и .

Заявление поддержали Конфедерация футбола Южной Америки (CONMEBOL), Конфедерация африканского футбола (CAF), Азиатская футбольная конфедерация (AFC), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (Concacaf) и Конфедерация футбола Океании (OFC).

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