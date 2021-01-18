«Атлетико» пропустил от вратаря «Эйбара» Дмитровича с пенальти. Голкиперы не забивали в Ла Лиге 10 лет

«Эйбар» обыгрывает «Атлетико» (1:0, первый тайм) в 19-м туре чемпионата Испании.
На 12-й минуте счет открыл вратарь Марко Дмитрович, реализовавший пенальти.
Он стал первым голкипером с 2011 года, забившим в рамках Ла Лиги. Тогда это удалось Даниэлю Арансубии в составе «Депортиво».
Также впервые с 2002 года гол был забит вратарем с пенальти. В последний раз с точки в высшей испанской лиге забивал Начо Гонсалес, вратарь «Лас-Пальмас» на тот момент.
Всего в истории Ла Лиги лишь шести голкиперам удалось поразить ворота соперника до сегодняшнего матча.
Для Дмитровича этот гол стал первым в карьере в официальных матчах. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: твиттер «Эйбара»