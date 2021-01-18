«Атлетико» лидирует с 7-очковым отрывом от «Реала» в Ла Лиге и имеет игру в запасе

«Атлетико» обыграл в гостях в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1).

Мадридская команда пропустила уже на 12-й минуте после того, как пенальти реализовал вратарь соперника .

Однако Луис Суарес еще до перерыва счет сравнял, а на 89-й минуте забил с 11-метровой отметки и принес волевую победу.

Команда Диего Симеоне, одержав шестую победу подряд в Ла Лиге, укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

«Атлетико» опережает идущий вторым на семь очков и при этом имеет одну игру в запасе. Отрыв от «Барселоны», занимающей третье место, составляет 10 очков.