«Атлетико» лидирует с 7-очковым отрывом от «Реала» в Ла Лиге и имеет игру в запасе

«Атлетико» обыграл «Эйбар» в гостях в матче 19-го тура чемпионата Испании (2:1).
Мадридская команда пропустила уже на 12-й минуте после того, как пенальти реализовал вратарь соперника Марко Дмитрович.
Однако Луис Суарес еще до перерыва счет сравнял, а на 89-й минуте забил с 11-метровой отметки и принес «Атлетико» волевую победу.
Команда Диего Симеоне, одержав шестую победу подряд в Ла Лиге, укрепила свое лидерство в турнирной таблице.
«Атлетико» опережает идущий вторым «Реал» на семь очков и при этом имеет одну игру в запасе. Отрыв от «Барселоны», занимающей третье место, составляет 10 очков.