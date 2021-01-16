Зидан не намерен увольняться, «Реал» примет решение после сезона (Marca)

Главный тренер не собирается уходить в отставку.

Тренер не намерен покидать свой пост, несмотря на вылет из Кубка Испании от клуба третьей лиги и отставание в от лидирующего «Атлетико» на 4 очка (по потерянным – на 10).

Мадридский клуб, в свою очередь, пока не планирует увольнять француза, решение по Зидану будет принято по окончании сезона, сообщает Marca.

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