Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят 4 игры «Вашингтона» из-за карантина

Российские хоккеисты пропустят ближайшие матчи команды в чемпионате .

, , и находятся на карантине и не сыграют в ближайших четырех матчах.

Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт.

Напомним, что россияне нарушили протокол лиги по коронавирусу, а клуб был оштрафован на 100 тысяч долларов.

Предстоящие игры «Кэпиталс» – два раза против «Баффало» и два раза с «Айлендерс».

😱Русские подставили «Вашингтон» – нарушили протокол COVID-19. Клуб оштрафован на 100 тысяч, лидеры могут пропустить матч