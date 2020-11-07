Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов пропустят 4 игры «Вашингтона» из-за карантина

Российские хоккеисты «Вашингтона» пропустят ближайшие матчи команды в чемпионате НХЛ.
Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и не сыграют в ближайших четырех матчах.
Об этом сообщил главный тренер команды Питер Лавиолетт.
Напомним, что россияне нарушили протокол лиги по коронавирусу, а клуб был оштрафован на 100 тысяч долларов.
Предстоящие игры «Кэпиталс» – два раза против «Баффало» и два раза с «Айлендерс».
😱Русские подставили «Вашингтон» – нарушили протокол COVID-19. Клуб оштрафован на 100 тысяч, лидеры могут пропустить матч