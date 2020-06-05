Панарин поддержал Навального хэштегом #свободунавальному и опубликовал фото политика с семьей

Нападающий выразил поддержку оппозиционному политику .

В инстаграме хоккеист опубликовал фотографию Навального с семей и поставил хэштэг #свободунавальному.

Путин настолько любит хоккей, что в его подземном бункере построили настоящую ледовую арену 🤯

Заявление Игоря Денисова об Алексее Навальном: «Он должен быть на свободе»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.