Панарин поддержал Навального хэштегом #свободунавальному и опубликовал фото политика с семьей

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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин выразил поддержку оппозиционному политику Алексею Навальному.

В инстаграме хоккеист опубликовал фотографию Навального с семей и поставил хэштэг #свободунавальному.

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Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)

Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил курс лечения после отравления веществом нервно-паралитического действия группы «Новичок».

Самолет авиакомпании «Победа», на борту которого находился политик, должен был приземлиться во «Внуково», но аэропорт временно закрыли по техническим причинам, а самолет перенаправили в «Шереметьево».

При прохождении паспортного контроля Навального задержали. Федеральная служба исполнения наказаний посчитала, что политик нарушил режим по делу «Ив Роше», в соответствии с которым он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.

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