Павлова о цветочной церемонии: «Букет дохлый! Травы, наверное, заварим в чай – вдруг пруха пойдет какая-нибудь»

Российская биатлонистка рассказала об участии в цветочной церемонии после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце, где она финишировала шестой.

«Букет дохлый! Травы, наверное, заварим в чай – вдруг пруха пойдет какая-нибудь.



Церемония награждения без зрителей не так эмоциональна, но в душе это радует: могла побороться за высокие места, но можно и лучше.



Сходим в сауну, нам здесь можно ходить командой. Завтра покатаюсь на длительной тренировке.



Что будет с букетом? Поставлю, надо его дальше высушить», – сказала Павлова в эфире телеканала .