Павлова о цветочной церемонии: «Букет дохлый! Травы, наверное, заварим в чай – вдруг пруха пойдет какая-нибудь»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Евгения Павлова Матч ТВ Антхольц Биатлон

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала об участии в цветочной церемонии после индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце, где она финишировала шестой.

«Букет дохлый! Травы, наверное, заварим в чай – вдруг пруха пойдет какая-нибудь.

Церемония награждения без зрителей не так эмоциональна, но в душе это радует: могла побороться за высокие места, но можно и лучше.

Сходим в сауну, нам здесь можно ходить командой. Завтра покатаюсь на длительной тренировке.

Что будет с букетом? Поставлю, надо его дальше высушить», – сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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